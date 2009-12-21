Литвин знає, як повернути довіру людей до влади

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за формування в Україні нового керівництва, щоб повернути довіру людей до влади.

Про це він сказав у Харкові під час спілкування з викладачами і курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ та представниками Академії правових наук, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

Він зазначив, що “люди втратили довіру до влади”. “Для того, щоб її повернути, необхідно сформувати нове, моральне керівництво. Кожного міністра необхідно призначати публічно, і не за політичним принципом, а за досвідом, професіоналізмом та підтримкою суспільства”, - додав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що «закони повинні виконуватися, а не підганятися під політичний момент, особливо це стосується Конституції».

“Потрібно зрозуміти, що країна має жити за правом, на основі правових свобод, і зрозуміти, що вся українська влада повинна повернутися у правове поле”, - додав голова ВР. За його словами, “люди мають примусити владу це зробити під час президентських виборів».

В.ЛИТВИН з нагоди Дня міліції нагородив кращих викладачів і науковців грамотами.

Вчена Рада Харківського національного університету внутрішніх справ прийняла рішення про присвоєння В.ЛИТВИНУ звання почесного доктора. У відповідь В.ЛИТВИН зобов’язався прочитати курс лекцій.