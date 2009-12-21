Активісти Противсіха залучають до агітації пам’ятники

У багатьох обласних центрах України проходить акція молодіжного руху «Проти всіх!» на підтримку кандидата в президенти Василя ПРОТИВСІХА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кандидата, активісти надівають шалики з написом “Проти всіх!” на пам’ятники (фото дивіться тут). За останні дні, за даними прес-служби, у Львові, Черкасах, Ужгороді, Луганську, Ялті, Миколаєві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові та інших містах такі шалики було надіто на дві сотні пам’ятників.

За словами активіста молодіжного руху Тараса ПАНЧІЯ, своєю акцією прибічники кандидата нагадують “усім можновладцям, що їм залишилося при владі буквально лічені дні».