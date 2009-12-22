Наша Україна нагадує Тимошенко її обіцянку дворічної давності

Прес-служба «Нашої України» оприлюднила заяву, в якій нагадала Тимошенко про її обіцянку 2007-го року не висувати свою кандидатуру на виборах Президента України та беззастережно підтримати єдиного кандидата від демократичних сил – Віктора Ющенка.

У заяві йдеться, що протягом останніх кількох місяців рівень підтримки Віктора Ющенка продемонстрував потужну динаміку зростання. «Фактично, протягом листопада-грудня відбувся перелам у виборчій кампанії, завдяки якому Віктор Ющенко впевнено виходить у другий тур виборів. Це відбувається на фоні стрімкого падіння довіри до Юлії Тимошенко та її політики економічного популізму», - переконані «нашоукраїнці».

В партії зазначають, що «курс діючого Глави Держави та програму кандидата в Президенти Віктора Ющенка підтримали представники широкого спектру демократичних сил, в тому числі навіть регіональні осередки тих партій, які сьогодні входять до проурядової коаліції. Не дивно, що така ситуація стає причиною негідних та емоційно-неврівноважених заяв з боку прем’єр-міністра».

«Ми впевнені, що недостойна поведінка та заяви образливого характеру з боку Глави Уряду та її політичної сили не додадуть їй симпатій виборців, а навпаки – тільки посилять тенденцію до зменшення її рейтингу та політичної підтримки», - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що «причиною стрімкого падіння підтримки Юлії Тимошенко є не міфічні технічні кандидати, а сама Юлія Тимошенко, десятки її невиконаних на посаді прем’єр-міністра обіцянок, непрофесійність Кабінету Міністрів та лобістський характер рішень очолюваної нею виконавчої влади, що призвели до жорсткої економічної кризи, зубожіння та падіння життєвого рівня мільйонів українців».

«Ми не будемо вдаватися до особистих образ та називати Юлію Тимошенко технічним кандидатом Віктора Януковича, але хочемо підкреслити, що саме її кон’юнктурна позиція та висунені БЮТ технічні кандидати сьогодні працюють на розкол всіх демократичних сил, а значить – на перемогу кандидата з іншого політичного табору», - наголошує прес-служба «Нашої України».

Нагадаємо, що раніше БЮТ заявив, що Віктор Ющенко – це технічний кандидат Януковича.