Після перемоги Януковича Ющенку і Тимошенко доведеться відповідати?

Після перемоги лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на майбутніх президентських виборах нинішній глава держави України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО мають відповісти перед законом за свої антидержавницькі дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Ганна ГЕРМАН.

Г.ГЕРМАН підкреслила, що Партія регіонів не влаштовуватиме репресій, які велися в 2005 році стосовно її прихильників після Помаранчевої революції.

Вона пригадала, що і її тоді «викликали в Генеральну прокуратуру Донецька з таким запитанням: «Чи була я знайома з суддями в 1978 році, які знімали судимість з ЯНУКОВИЧА?». «Я прийшла до прокурора і кажу: слухайте, ви хоч порахували, скільки років мені тоді було – я навчалася в школі у Львівській області. Як ви мене могли відривати від справ, від усього. Вручати повістку моїй дитині в школі, тому що мене якось не знайшли, заради того, щоб запитати – чи була я знайома з суддями?», - поцікавилася Г.ГЕРМАН.

При цьому вона зазначила, що тоді були гоніння і стосовно лідерів Партії регіонів. «Пам`ятаєте історію Бориса КОЛЕСНІКОВА? Пам`ятаєте, Віктора ЯНУКОВИЧА щодня викликали в Генеральну прокуратуру?..», - запитала Г.ГЕРМАН.