Експерт думає, що люди Януковича недалеко пішли від "козлов, которые..."

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що ініціатива штабу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про підписання декларації про чесні вибори апріорі була приречена на провал внаслідок того, що лідер опозиції навряд чи може претендувати на роль морального авторитету, здатного гарантувати проведення чесних виборів.

Про це говориться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО.

«Об`єктивно ЯНУКОВИЧ не співвідноситься в очах виборців з моральним авторитетом і гарантом чесних виборів: звинувачення у масових фальсифікаціях на минулих президентських виборах, наявність кримінального шлейфу не дозволяють йому претендувати на цю роль», - переконаний політолог.

Тому, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, первісно ініціативи штабу В.ЯНУКОВИЧА були приречені на провал. «При цьому варто зазначити, що офіційні спікери цієї команди самі «завалили» цей проект ще на стадії актуалізації. Після низки висловлювань на адресу політичних опонентів складно собі уявити, що виборець повірить в цю декларацію про чесні вибори», - додав експерт.

Зазначивши, що «короля грає свита», О.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив, що в цьому сенсі «дуже показовими» стали вчорашні заяви заступника голови Партії регіонів, народного депутата Ганни ГЕРМАН стосовно прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «Апеляція ГЕРМАН до лексики «з Окружної» – це аналог згадці ЯНУКОВИЧЕМ «козлов, которые мешают жить». Принципи мислення і світовідчуття в команді ЯНУКОВИЧА не змінюються, не еволюціонують, а з напруженням виборчої гонки тональність заяв спікерів ПР – на межі істерики і за гранню політкоректності», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Таким чином, на думку експерта, команда В.ЯНУКОВИЧА намагається надати додаткові стимули власному виборцеві, який вже встиг втратити зв`язок з образом сильного лідера Донбасу і всієї України.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня на прес-конференції в Донецьку Г.ГЕРМАН звинуватила Ю.ТИМОШЕНКО у використанні «чорних технологій», а також висловила переконання, що жінка-політик не може собі дозволити «чорний» піар. «Жінка-політик... Ну, є якісь межі, розумієте, які вона не може переступати. Коли я дивлюся на Юлію Володимирівну, виглядає вона, як королева, але коли вона відкриває рот, вона виглядає, як дівчина, що стоїть на Окружній. Це страшний дисонанс в її образі», - сказала Г.ГЕРМАН.