На деяких дорогах Луганської області - 1,5 метра снігу

Деякими автодорогами Луганської області проїзд дотепер обмежений.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, проїзд обмежений або закритий на деяких дорогах в Новоайдарському, Новопсковському, Свердловському, Старобельському районах Луганської області, де висота снігу досягає іноді 1,5 метра. Для очищення шляхів від снігу в Луганській області задіяно 97 одиниць техніки, працюють 114 чоловік.

Згідно з повідомленням, міністерство продовжує відстежувати ситуацію з функціонуванням об`єктів транспортно-дорожнього комплексу. За оперативними даними, по всій території України у зв`язку з несприятливими погодними умовами проїзд залишається ускладненим.

Також ускладнений проїзд у Донецькій, Запорізькій і Миколаївській областях на автодорогах місцевого значення.

В інших областях країни, де були обмеження і закриття проїзду транспортних засобів через сніжні замети, проїзд забезпечений.

Усього на очищенні доріг 23 грудня працюють 1520 робітників і 836 одиниць техніки, на чергуванні знаходяться 898 механізмів і 1342 робітники.