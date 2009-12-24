Тимошенко хотіла б, щоб Юшенко і Янукович стояли у музеї воскових фігур

Кандидат в президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ані Віктору ЮЩЕНКУ, ані Віктору ЯНУКОВИЧУ не варто довіряти будь-які державні посади.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Фокус», відповідаючи на запитання, які державні посади, на її погляд, могли б посісти В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ.

«Я віддала б перевагу бачити їх хіба що у музеї воскових фігур, а не на державних посадах. Вони там вже були і показали все, на що здатні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона відзначила, що В.ЯНУКОВИЧ вже у передпенсійному віці і навіть відповідно до закону про державну службу не може претендувати на будь-яку посаду. «Щоправда, він може працювати у своєму тіньовому кабінеті міністрів, який час від часу засідає в кінотеатрі «Зоряний». До речі, може забрати з собою і Віктора ЮЩЕНКА, він же ніби-то обіцяв йому хорошу посаду після президентських виборів. Хай разом працюють: ЯНУКОВИЧ - у тіньовому уряді, а ЮЩЕНКО – в тіні самого ЯНУКОВИЧА», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що у разі її перемоги Кабмін не формуватиметься за «квотним» принципом. «Це непрофесійно і безвідповідально щодо країни. Нам час відійти від партійно-фракційного підходу до формування уряду. Час відмовитися від принципу «кожної тварі – по парі», який спрацював під час біблійного потопу, але абсолютно неприйнятний для ефективного управління», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, Кабінет міністрів буде сформовано, виходячи з професійних і морально-етичних якостей кандидатів на ту чи іншу посаду. «Що ж до персонального складу, то я переконана, що люди взагалі не повинні знати прізвище прем`єр-міністра, як не знають прізвище слюсаря в будинку, де все гаразд з опалюванням і трубами. При президенті ТИМОШЕНКО жителі країни не знатимуть, як звуть прем`єра, – це головна ознака того, що влада працює, як треба», - заявила прем`єр-міністр.