У БЮТ розпрощалися з ідеєю позачергового скликання ВР

Фракція БЮТ не бачить сенсу скликати позачергове засідання Верховної Ради, оскільки поки що більшість парламентських фракцій не виявляють готовність працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

«Ми готові до позачергового засідання в тому разі, якщо бачитимемо можливість голосування з принципових питань... Немає сенсу сьогодні витрачати бюджетні кошти, якщо прийдуть 152 депутати від БЮТ і 30 депутатів від НУ-НС, і ми тут посидимо 180 депутатів і розійдемося», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що фракція БЮТ готова в будь-який момент зібрати 150 підписів. «Але моя позиція така: якщо немає 226 голосів, дуже велика розкіш - збиратися в такій кількості, яка не дозволить прийняти рішення», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО повідомив, що в БЮТ раніше обговорювалася можливість ініціювання проведення позачергового засідання 24 або 25 грудня, але не зробили цього, оскільки немає впевненості в прийняття рішень у сесійній залі.