Огризко чекає реакції Кремля на заяву про ліквідацію України

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО вважає, що президент Чечні Рамзан КАДИРОВ має нести кримінальну відповідальність за заяви про необхідність ліквідувати Україну.

“Заяви президента Чечні, як і всі інші такого ж характеру, підпадають під дію Кримінального кодексу України”, - підкреслив В,ОГРИЗКО, повідомляє офіційний сайт кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА.

В.ОГРИЗКО переконаний, що після таких заяв українським правоохоронним органам потрібно ретельно їх вивчити і порушувати кримінальну справу, доводячи її до суду.

«Мене дивує, що, на превеликий жаль, і досі немає жодної офіційної реакції з боку представників Російської Федерації», - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю західним журналістам президент Чечні Р.КАДИРОВ заявив, що Росія мусить мати агресивну стратегію і йти у наступ.

"Україна – це прихована хвороба Росії", - заявив Р.КАДИРОВ. “Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати і тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди?”, - зазначив він. “Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити у наступ”, - додав президент Чечні.

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