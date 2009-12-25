Тимошенко поки не готова в'язати шкарпетки і пекти пиріжки

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко каже, що поки не готова ставати класичною бабусею, яка «в`язатиме шкарпетки і пектиме пиріжки для внуків». Про це Тимошенко розповіла в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Мені здається, бабуся – це стан душі, а не статус, і до цього стану я поки не готова. В`язати шкарпетки в кріслі-гойдалці, читати виразно «Айболіта» і пекти пиріжки з яблуками – це поки не моє... Хай вибачить мені дочка...».