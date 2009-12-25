Рябоконь розпочинає підготовку до Всенародних зборів

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ оголошує про початок реалізації Нового курсу України.

У коментарі УНІАН він заявив, що існуюча політико-економічна система, побудована «згори», повністю вичерпала себе. Ні уряд, ні Президент сьогодні не зацікавлені в докорінних змінах влади. Оскільки нинішня влада не здатна змінитися зсередини й вже не запропонує громадянам України ніяких змін, переконаний кандидат у президенти.

За його словами, новий курс саме полягає в тому, щоб забезпечити контроль громадян над владою. О.РЯБОКОНЬ зазначає, що українські громадяни «абсолютно марно очікують появи якихось особливих, чиновників, які змінять ситуацію «згори». Ніде в світі, в жодній країні чиновники не контролюватимуть самі себе».

«Моя мета - почати процес незворотних змін у країні «знизу», - підкреслив О.РЯБОКОНЬ. - Тільки громадянський рух «знизу» через самоорганізацію зможе приборкати владу. Нам не вдасться зробити це швидко й просто, але іншого шляху не існує».

Кандидат у президенти пропонує за подальше десятиліття реалізувати такі завдання, які поставлять владу на служіння громадянам. Ця стратегія виведе Україну з перманентної політико-економічної кризи, переконаний він.

О.РЯБОКОНЬ розповів, що першим кроком із реалізації цієї стратегії буде використання влади Президента України для передачі громадянам існуючих важелів контролю над владою і для захисту руху з нашої самоорганізації в рамках закону й мирним шляхом. «Якщо ж влада все-таки протягне свого представника на пост Президента, наперекір волі більшості наших громадян, тоді ми повинні скликати Всенародні збори, закріпити своїми рішеннями реалізацію наміченого плану зі встановлення контролю над владою, запустити процес очищення й легітимізації влади», - переконаний кандидат на пост Президента України.

На думку О.РЯБОКОНЯ, підготовку до проведення Всенародних зборів необхідно почати вже сьогодні. Для цього він закликає всі громадські й політичні сили, які розділяють ідею побудови державної влади через громадянську самоорганізацію, об`єднатися й почати збір підписів громадян на підтримку зборів.