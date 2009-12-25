Партія Путіна хоче бачити президентом України Януковича

Правляча партія РФ «Єдина Росія» не може не виділяти Віктора ЯНУКОВИЧА серед інших кандидатів у Президенти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», про це сказав депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН, коментуючи заяви Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що в Росії немає своїх кандидатів у Президенти України.

«Заява Президента - офіційний підхід, який не може бути іншим. Рішення справді приймає український виборець. Але для нашої сторони логічно стежити за тим, щоб це рішення було чесним і не порушувало закон. Також очевидно, що через наш тісний зв`язок з Україною - і культурний, і людський - ми не можемо уникнути симпатій і антипатій. І з цієї точки зору в кожного є свій погляд на ситуацію в Україні», - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, Д.МЕДВЕДЄВИМ була висловлена точка зору, що при нинішньому Президенті України і нинішньому курсі розвиток російсько-українських відносин неможливий. «Оскільки нинішній Президент України є кандидатом на наступних виборах, можна сказати, що ми зафіксували свою позицію по відношенню до одного з кандидатів і дали зрозуміти, що ми не можемо бути зацікавлені в повторному обранні Віктора ЮЩЕНКА Президентом України», - сказав він.

«З іншого боку, знаючи, що в другий тур, найімовірніше, вийдуть В.ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО, на офіційному рівні не віддається перевага нікому. Але це не означає, що на партійному рівні ми не маємо права цього робити. В даному випадку я маю на увазі ті обставина, що ми, партія «Єдина Росія», маємо свої відносини з Партією регіонів. Ми вважаємо, що Партія регіонів представляє здебільшого російськомовного виборця України, що живе на сході, півдні і в центрі країни. Це все люди, які симпатизують Росії і хочуть розвитку російсько-українських відносин. Розуміючи це, ми не можемо не виділяти Віктора ЯНУКОВИЧА в переліку кандидатів. Але це партійна позиція, а не позиція офіційна, державна», - додав член фракції "Єдина Росія" в Держдумі.