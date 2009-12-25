В Україні Кремль робить ставку відразу на двох кандидатів?

Довірена особа кандидата у Президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА, заступник голови партії «Фронт змін» Андрій ПИШНИЙ вважає, що «ставка Кремля відразу на двох кандидатів: ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА - вказує на те, що Москва не впевнена у перемозі ані одного, ані другого».

Про це йдеться в його статті «Про що ж говоритимуть новий Президент України та керівництво Кремля?», розміщеній на сайті «Економічна правда».

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ПИШНИЙ переконаний, що «і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ, у випадку перемоги на президентських виборах будуть васалами Російської Федерації».

Він наголошує, що новий Президент України прийматиме країну без штрафних санкцій з боку "Газпрому", але із загрозою їх постійного зростання, оскільки принцип «бери або плати» залишився в угодах щодо закупівель газу у Росії, але, в той же час, його немає щодо транзиту російського газу до Європи.

Це, за словами А.ПИШНОГО, означає, що у Росії залишаються серйозні важелі впливу на Україну. “І вона неодмінно скористається ними у майбутньому, як користується цим вже зараз, змушуючи Київ поступатися на користь Москви розвитком власних стратегічних галузей: ядерної та електроенергетики, літакобудування”, - сказано в статті А.ПИШНОГО.

За його словами, “переможцю президентських перегонів доведеться ще дужче загравати з російським керівництвом”. Він зазначив, що, «швидше за все, сторони говоритимуть про НАТО, визнання російської мови другою державною та про статус Севастополя і Чорноморського флоту”.

А.ПИШНИЙ вважає, що росіяни кровно зацікавлені у швидкому проведенні референдуму з питання вступу України в НАТО, і “це питання вже включене у передвиборну програму ТИМОШЕНКО”. Він нагадує, що соціологічні опитування показують, що понад 60% населення України проголосує проти участі держави у Північноатлантичному альянсі, а це дозволить росіянам та проросійським силам в Україні стверджувати, що прозахідні політичні сили країни протягом п`яти років діяли проти волі народу. «З огляду на міць ідеологічної машини РФ, це - відмінний аргумент для дискредитації "антиросійських" політиків, які легко перетворяться на «антинародних», - вважає автор статті.

На думку А.ПИШНОГО, це ж стосується і спекуляцій з приводу визнання російської мови другою державною. Він вважає, що варто політикам один раз винести це питання на всенародне обговорення та отримати на нього відповідь "так", як вплив Росії в Україні надзвичайно зросте. Він нагадав, що пункт про референдум щодо мовного питання внесено у передвиборну програму Віктора ЯНУКОВИЧА.

В той же час А.ПИШНИЙ пише в статті, що у передвиборних програмах Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА чітко не прописане лише одне стратегічне для Росії питання - статус Криму, Севастополя і Чорноморського флоту, а також загальної автономії півострова. Втім, він припускає, що саме відсутність у "кандидатських мінімумах" цієї теми і є головною метою для росіян. За його словами, добитися безболісного виведення з Севастополя Чорноморського флоту влада України зможе тільки тоді, коли у місті-герої будуть створені належні економічні умови для зайнятості населення. Політик вважає, що відсутність належної уваги українських чиновників до економічних проблем Севастополя - головна гарантія підтримки кримчанами РФ і виступів проти перебазування флоту.

“На жаль, - зазначив А.ПИШНИЙ, - хтось знову хоче зіграти з Україною у гру "вибори без вибору", але тепер уже намагається застрахуватися від програшу, зробивши ставку не на одного, а відразу на двох кандидатів у Президенти України”.