Ющенко визначив координати існування для України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре наголошує на винятковій важливості утвердження та розвитку свободи слова як необхідної складової розбудови демократичного суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час відвідання Національної телекомпанії України. В.ЮЩЕНКО ознайомився із роботою та новим сучасним обладнанням Студії новин НТКУ і поспілкувався із журналістами, які там працюють.

Глава держави висловив переконання, що саме через вільних журналістів, які роблять чесні, об’єктивні та незаангажовані новини, суспільство має змогу формувати для себе повноцінну картину життя в країні та світі. «Через вас, через можливості сучасного обладнання та технологій... формується, передається, доходить до слухача, глядача найсвятіше, що є у кожному суспільстві – свобода у найширшому сенсі слова, починаючи від свободи слова», – сказав Президент.

Він відзначив суттєві здобутки України в утвердженні свобода слова протягом останніх чотирьох років та сформовану завдяки їй більшу толерантність у суспільстві. «Ми змінилися. Через вас, через свободу слова ми більше відчули, що ми – українці, що нас більше об’єднує, ніж роз’єднує. У нас можуть бути відмінності, але у нас немає протиріч. Ми одна нація, один народ», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що демократія в Україні і, зокрема, свобода слова, мають і надалі розвиватися та сприйматися громадянами ще серйозніше. «Я не бачу інших координат існування для України, нашої нації, ніж координати демократії», – наголосив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що йдеться про цінності, які потрібно утверджувати щодня. «Те, що ми пройшли останні роки, те, що ми змінили суспільство, – це те зерно, яке даруватиме свої сходи багато років і змінюватиме наше становлення, нашу державу та націю», – упевнений глава держави.

Президент України привітав журналістів із новорічними та різдвяними святами, що наближаються. «Хотів би, щоб кожному цей час надій приніс реалізацію найсокровеннішого, щоб ми ніколи не були розчарованими ні у світі, у якому живемо, ні в свободі, ні в своїх близьких», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також вручив працівникам НТКУ подяки Президента України.