Луценко заспокоїв Януковича: «Беркут» на штурм Межигір'я не піде

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО категорично спростовує заяви окремих політиків про можливість штурму спецпідрозділом МВС «Беркут» резиденції «Межигір’я», де зараз проживає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Рівному.

«Це абсолютна маячня, цього, звичайно, бути не може», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зазначив, що на даний час «законного шляху» розібратися з тим, яким чином В.ЯНУКОВИЧ одержав у власність державну резиденцію, немає, оскільки «народні депутати від Партії регіонів, користуючись статусом члена слідчої комісії, яка була створена зовсім з іншого приводу, вилучили документи щодо Межигір’я”.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Вишгородська райдержадміністрація віддала за вимогою парламентської ТСК на чолі з Миколою ДЖИГОЮ всі документи, які підтверджують купівлю резиденції В.ЯНУКОВИЧЕМ.

15 грудня Партія регіонів заявила про підготовку Блоком Юлії Тимошенко провокацій проти В.ЯНУКОВИЧА.

"Одна з них - із залученням переодягнутих у цивільну форму бійців "Беркута", які під прикриттям народних депутатів БОНДАРЕНКА І АР`ЄВА повинні силоміць увірватися на територію урочища Межигір`я, де знаходиться будинок, в якому проживає ЯНУКОВИЧ", - сказано у заяві.

У штабі В.ЯНУКОВИЧА стверджують, що "після проникнення спецгрупи в кількості 200 осіб, беркутівці і народні депутати повинні провести на територію, де проживає кандидат у Президенти, тисячу осіб, якими керує депутат Анатолій СЕМИНОГА".

При цьому, за словами "регіоналів", депутат Володимир АР`ЄВ, "якому поставлене завдання медійного забезпечення акції, повинен зробити все, щоб на телеекранах з`явився репортаж, з якого має бути видно, що нібито вся територія Межигір`я належить ЯНУКОВИЧУ".