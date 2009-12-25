Луценко вже знає, що Тимошенко-президент візьме під контроль уряд

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО виключає можливість дострокового розпуску парламенту після президентських виборів незалежно від того, хто буде главою держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Рівному.

«При перемозі Юрії Володимирівни ТИМОШЕНКО парламент залишиться на місці. Виконуючим обов’язки прем’єра залишиться ТУРЧИНОВ. В парламенті сформується більш стійка більшість. Мало того, я прогнозую, що мало яке засідання уряду буде обходитися без Президента (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН). Вона буде особисто контролювати виконання поставлених нею завдань», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, за Президента Ю.ТИМОШЕНКО і прем’єр-міністр, і парламент реалізуватимуть лише свої повноваження.

На його думку, якщо главою держави стане інший політик, то він також не розпускатиме Верховну Раду.