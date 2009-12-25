Тимошенко буде судитися з ЦВК за винесене їй попередження

Кандидат у Президенти України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО оскаржуватиме рішення Центральної виборчої комісії про винесення їй попередження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам уповноважений представник кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО з правом дорадчого голосу у ЦВК Володимир ПИЛИПЕНКО.

«Вважаємо, що воно (попередження – УНІАН) не ґрунтується на нормах закону, а є політичною дією», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Він повідомив, що позов про скасування рішення ЦВК був поданий сьогодні до Київського апеляційного адміністративного суду. Мотивацією для позову є те, що під час здійснення кандидатом у Президенти України Ю.ТИМОШЕНКО передвиборної агітації, «на що вона має повне право, жодних норм про вибори порушено не було».

«Це наша основна позиція», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня ЦВК оголосила Ю.ТИМОШЕНКО попередження за залучення до виборчої агітації підлеглих, службовий транспорт та інші ресурси.

Центрвиборчком визнав дії кандидата у Президенти, прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО з ведення передвиборчої агітації під час робочої поїздки до Чернігова 17 грудня неправомірними.

Попередження було винесено за скаргою кандидата у Президенти Василя ПРОТИВСІХ, в якій він зазначив, що поїздка Ю.ТИМОШЕНКО була офіційною та виключала проведення передвиборчої агітації. Але, за його словами, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО зустрічалася з виборцями і вела агітацію проти кандидата у Президенти В.ПРОТИВСІХ.