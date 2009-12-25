Рада суддів України визнала призначення Сіроша в.о.голови ВАСУ

Рада суддів України скасувала учорашнє рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на Олександра ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови Миколи СІРОША.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову Рада суддів України винесла сьогодні.

Зокрема, Рада суддів підтримала два варіанти рішення. У першому Рада суддів визнала такими, що не відповідають закону, рішення Конференції суддів адмінсудів, акцентувавши увагу на тому, що президія ВАСУ і Конференція суддів адмінсудів не наділені такими повноваженнями.

Разом із тим Рада суддів скасувала рішення конференції про продовження повноважень голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА.

Також Рада суддів ухвалила рішення скликати з`їзд з питань про призначення суддів на адміністративні посади.

У другому варіанті рішення, який також підтримала Раду суддів, усі рішення Конференції суддів адмінсудів визнані "незаконними за своєю суттю".

Рада суддів розцінила дію конференції як "привласнення повноважень". Вона визнала дії М.СІРОША з видання наказу про призначення в.о. голови ВАСУ такими, що відповідають закону.

У свою чергу, О.ПАСЕНЮК після оприлюднення проектів рішень підкреслив, що Рада суддів не має права скасовувати рішення Конференції суддів адмінсудів, і назвав це фактично грубим порушенням закону.

Як повідомлялося, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Крім того, 22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень Закону "Про судовий устрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.