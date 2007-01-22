Тарасюк рекомендує не реагувати на рішення Ради міністрів Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК не виключає, що Європейський Союз може змінити своє рішення стосовно визнання перспективи членства України в організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС про те, що нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого конкретного майбутнього розвитку двосторонніх відносин.

“Не треба реагувати на рішення, які мають тимчасовий характер, оскільки та сама Рада може ухвалити інше рішення”, - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, не варто було очікувати, що Рада ЄС ухвалить рішення про фіксацію членства України в ЄС, оскільки в цьому питанні немає консенсусу. На думку Б.ТАРАСЮКА, в цьому питанні слід бути реалістами.

Разом з тим Б.ТАРАСЮК вважає, що таке рішення не означає, що Україна має припинити докладати зусилля в напрямку отримання членства в організації. Він зазначив, що переговори будуть продовжено, і в ході цих переговорів буде визначатись, чи зміниться позиція ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила висновки щодо переговорів з Україною про підписання нової Посиленої угоди. У своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з другого боку, не буде положення і про неможливість такого членства.