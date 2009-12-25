Герман пояснила, як розуміти Януковича

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ готовий провести дебати з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО після першого туру президентських виборів.

Як заявила УНІАН народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, саме так слід розуміти заяву В.ЯНУКОВИЧА, зроблену сьогодні в програмі «Шустер Live».

«Він сказав, що проводити сьогодні дебати - це все одно, що коли фінальний матч «Шахтаря» повинен відбутися 20, а команда вийшла на поле 18. Прийде час, я вийду на поле, і Кубок чемпіона буде в моїх руках», - процитувала Г.ГЕРМАН слова В.ЯНУКОВИЧА.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що В.ЯНУКОВИЧ має намір провести дебати з Ю.ТИМОШЕНКО після першого туру виборів, Г.ГЕРМАН сказала: «Так, звичайно».

При цьому вона заявила, що діючий Президент Віктор ЮЩЕНКО не є суперником для В.ЯНУКОВИЧА і практично не має шансів вийти в другий тур. «Ну кому він суперник?», - запитала Г.ГЕРМАН.