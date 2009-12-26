Янукович обіцяє у разі перемоги не переслідувати своїх опонентів

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ніколи не піде шляхом політичного переслідування своїх опонентів.

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна» в п`ятницю увечері.

«Я ніколи не піду шляхом політичного переслідування своїх опонентів. Ніколи. І тим паче – щодо виборців, як це робилося в 2005 році щодо моїх виборців і моїх однодумців, коли відкривалися надумані кримінальні справи, переслідувалися члени сімей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання про свої першочергові кроки після приходу до влади, він відзначив, що Україна повинна показати, що є надійним партнером з транзиту газу і що держава виконує всі свої міжнародні зобов`язання.

«Перше питання, яке необхідно буде нам вирішити одразу ж після приходу до влади, – це почати переговори з ЄС і Росією про гарантії прокачування гарантованих обсягів газу на довгострокову перспективу. Щоб не вийшло так, що зараз нас і Росія, і Європа використовують, а потім ми будемо не потрібні», - переконаний лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що нині від України вимагають гарантій, як від транзитної країни, а після того, як буде збудовано Південний і Північний потоки, Україна стане нікому не потрібною.

«Україна тримала Європу в напрузі, бо та звикла до стабільних постачань газу. Ця політика завдала значної шкоди нашій країні. Ми повинні показати, що ми - надійні партнери, і що ми виконуємо свої зобов`язання», - наголосив кандидат у президенти.