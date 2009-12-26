Тимошенко не прийшла на ефір, бо Шустер обіцяв викликати міліцію?

Прем`єр-міністр України, кандидат в президенти Юлія ТИМОШЕНКО вирішила не приїжджати вчора на програму «Шустер Live» на телеканалі «Україна», оскільки лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв у разі її приїзду залишити студію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, поділившись враженнями від програми з жителями Канева Черкаської області.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що ведучий програми Савік ШУСТЕР у разі її приїзду пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.

«ЯНУКОВИЧ зробив заяву, що якщо вона прийде, то я піду. А ШУСТЕР сказав, що якщо прем`єр прийде, то він звернеться до силових структур… Скажіть, що це? Чому в будь-якій іншій країні світу, коли йдуть люди кандидатами в президенти, то запрошують на дебати? Вони сідають і перед народом ставлять один одному запитання і обговорюють реальну ситуацію», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак, за її словами, в Україні на сьогодні такий варіант неможливий. «Я думаю, чого я тоді поїду, якщо людина розвернеться і піде? Що мені, знову там стояти і вислуховувати звинувачення не від тих, хто їх виголошує, а від їх ставлеників?» - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона підкреслила, що, подивившись програму по телевізору, дійшла висновку, що В.ЯНУКОВИЧ даремно погодився на прямий ефір, оскільки продемонстрував «відсутність мислення».

«Вчора, хто дивився програму, я думаю, що побачили все, що потрібно було побачити. Там просто відсутність взагалі будь-якого мислення. Там просто мукання…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона знов підкреслила, що В.ЯНУКОВИЧ, по суті, не є лідером опозиції, а його висунуто в президенти і його підтримують олігархи. «Тоді, в 2004 році, вони вибрали слабкого, ніякого, без якихось думок у голові. Чому? Тому що їм потрібно було кишенькового мати, їм потрібно було керувати країною, справжній, могутній, інтелектуальній, однак абсолютно не українській олігархічній групі. Це їм потрібно було мати такого, щоб йому сказати - і він пішов робити, або взагалі відправити його на полювання, тому що єдине, чим він захоплюється, так це полювання. А все інше його мало цікавить. Коли він був прем`єром – АЗАРОВ керував повністю, а він відпочивав. І сьогодні вони його узяли, обтрусили, поставили, знову причесали, прилизали для цих біг-бордів, показали рекламу на телебаченні, яку написали йому. Він лише озвучив, усміхається, якісь речі там правильні говорить… Це жахливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, буде справжньою трагедією, якщо В.ЯНУКОВИЧ як Президент України стане в один ряд з Богданом Хмельницьким, Тарасом Шевченком, Михайлом Грушевським та іншими видатними історичними особами України. «Це прізвище я навіть не можу в цьому ряду вимовляти… Це справжня трагедія для України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.