Ющенко вважає, що після виборів Тимошенко і Янукович будуть разом

Кандидат у президенти, чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО вважає, що після президентських виборів лідер БЮТ, нинішній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ будуть разом.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що після виборів Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ будуть разом, бо тільки так можливе їхнє існування при владі. «Це для них спосіб зберегти себе при владі і поділити її. Це можна зробити єдиним способом – ігнорувати свободу слова, демократію і робити через конституційний переворот своє майбутнє»,- спрогнозував глава держави, повідомляє офіційний сайт В.ЮЩЕНКА.

Він окреслив основні здобутки держави за останні 5 років і сказав, що таку політику необхідно продовжувати. «Однак якщо на виборах переможуть ТИМОШЕНКО або ЯНУКОВИЧ, то ці процеси загальмуються», - додав Президент.

«Коли я критикую ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО, то кажу, що для мене і, переконаний, для нації, вони – це два чоботи з однієї пари. Для них ніколи не стояли на першому місці цінності національної відбудови. А проблема номер один для нашої країни, яка проголосила свою державність, - це творення нації, якої ми не мали дуже багато часу», - заявив В.ЮЩЕНКО.

«Мені важко уявити, як Віктор ЯНУКОВИЧ чи Юлія ТИМОШЕНКО вийдуть і скажуть: «Шановні українці, для нас процес номер один – це процес національного становлення». Від них ви цього ніколи не почуєте», - відзначив Президент.

За його словами, Україна може існувати лише в системі демократичних координат. «Як тільки ми приведемо авторитарний режим, перше, що ми губимо – це свободу слова», - зауважив В.ЮЩЕНКО.