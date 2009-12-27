Ющенко: через Тимошенко кожен українець винен 6,5 тисяч гривень

Через кредитну політику уряду кожен українець заборгував 6,5 тисяч гривень.

Про це заявив президент Віктор Ющенко в ефірі Першого національного.

"Те що зробила Тимошенко - це крах держави на найближчі 2-3 роки. Суспільство не знає, до якої глибини пішла ерозія наших можливостей. За останні 8 місяців заборгованість країни виросла з 80 мільярдів до 300 мільярдів", - зазначив він

За словами президента, "зараз сидить делегація в Вашінгтоні, щоб ще отримати 20 мільярдів позички".

"Дефіцит держбюджету вже знаходиться десь у районі 12-14%. Це некерований бюджет вже. Це бюджет, який скидає рейтинги країни. Тимошенко позичає кожний вівторок по 800-900 мільйонів гривень під 32% на 3-6 місяців", - заявив Ющенко.

"Тільки на одні проценти, щоб їх виплатити, по кредитах, які взяла Тимошенко за останні 8 місяців, в наступному році треба з бюджету виплатити 22 мільярди гривень", - сказав він.

Президент наголосив, що "це всі наші витрати на освіту, медицину і оборону країни разом узяті".

"Це катастрофа. Просто катастрофа...Це самовбивство для тої влади, яка прийде, бо це буде колосальна криза і пенсійна, і по зарплаті", - вважає Ющенко.

"Зараз кожен українець заборгував 6,5 тисяч гривень. 8 місяців тому борги на одного українця, в середньому, були 1 тисяча 200 гривень. Ще такого царювання, такого прем`єра на 6-7 місяців - у нас не буде, чим здачу давати", - наголосив глава держави.

Також він сказав: "За два ці роки, що пробула у владі Тимошенко, що згадається через 5-10 років, як важлива політика? Білі тигрики? Що залишиться у пам`яті? Що ми провели під курсом прем`єра Тимошенко?".

"А курс називався "Економічний прорив". А ми прийшли до українського нариву", - підкреслив Ющенко.

Крім того, глава держави заявив: "Як добитися високопродуктивного українського села, коли у нас кріпосне право. Коли у нас немає руху землі, коли ми не визнаємо право власності людини на землю. А як ми тоді інвестиції збираємося завести?".

Українська правда