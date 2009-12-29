Яценюк побачив єдину відмінність Януковича від Тимошенко

Кандидат на пост Президента України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не бачить сенсу в об`єднанні демократичних кандидатів на президентських виборах, але готовий об`єднатися з тими, хто поділяє його програму і курс - ідеологія створення держави.

Свою думку А.ЯЦЕНЮК висловив на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про перспективу об`єднання демократичних, реформаторських сил суспільства навколо єдиного кандидата.

«Я не розумію, що таке демократичний кандидат. Ну от, наприклад, ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ. Говорять, що один - демократичний, інший - недемократичний, а вони один від одного нічим не відрізняються абсолютно, ну, окрім, звісно, статі», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Тому, відзначив він, «я сьогодні б усе-таки дуже чітко визначив те, що у кожного є своя програма, є свій курс – і я готовий об`єднатися з усіма, хто поділяє мою програму і новий курс. Й іншого тут немає. Тобто, є позиція, моя позиція, і є моя ідеологія. В рамках цієї ідеології я готовий рухатися – це ідеологія не на рік, не на п`ять, не на десять. Це ідеологія на десятиріччя - ідеологія створення держави. Бо у нас поки що державу повноцінну так і не створено. А будь-які об`єднувальні процеси в Україні, якщо мені пам`ять не зраджує, ще, здається, «канівська четвірка» – от з цього все почалося, це політичні колгоспи, які дуже швидко, – до виборів, як правило, інколи і після виборів, - є політичними банкрутами».

У зв`язку з цим, сказав А.ЯЦЕНЮК, він проти об`єднувальних процесів на меркантильній основі.

«Я не хотів би таких об`єднувальних процесів, більше того, в Україні є така практика. Практика того, як об`єднуємося. Тому одне дай крісло, іншому – друге крісло, третьому – «Нафтогаз», четвертому, – «Транснафту», п`ятому, – Нацбанк. А коли стоїть питання: як країну і коли будуватимемо, відповідь: потім збудуємо. Спочатку кишені наб`ємо, а потім будуватимемо країну. Тому я такого об`єднання не бачу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Своє кредо він окреслив так: «Я бачу тільки один шлях – треба переконати виборця. Треба переконати виборця насамперед на ідеологічній основі, на ідеологічній базі: які цілі ти ставиш і чи ти спроможний це реалізувати, і чи може об`єднатися біля тебе країна. Тому що не політики будують країну, країну все-таки будують українці. І не думай про те, що дасть тобі країна, а подумай, що ти з Президентом даси цій країні. От гасло зокрема й моєї передвиборчої кампанії».