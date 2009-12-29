Експерт бачить у Януковичеві «непрогнозованого донецького хлопця»

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що доки лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ не переступить бар`єр особистої комунікації, він не зможе бути конкурентоспроможним публічним лідером.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, на думку політолога, В.ЯНУКОВИЧУ важко публічно виступати нарівні з такими ораторами, як інші кандидати, зокрема, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО або лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Так, оцінюючи останні дискусії В.ЯНУКОВИЧА з журналістами на телебаченні, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що лідер Партії регіонів «зберігає реакції «непрогнозованого донецького хлопця», що означає наступне: по-перше, слабкість групи, яка готує його до безпосередньої комунікації з виборцями, журналістами й ін., по-друге, недостатню підготовку до таких публічних зустрічей через мізерний досвід, якого його позбавляють його ж технологи». Зокрема, на думку експерта, незважаючи на тривале перебування у політиці, В.ЯНУКОВИЧ дотепер не накопичив достатнього досвіду комунікації для того, щоб вести спокійну, послідовну і професійну дискусію.

Крім того, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, політичні технологи і радники лідера опозиції будують передвиборчу кампанію на демонстрації непорушності його особових позицій і упевненості в перемозі, що властиво молодим латиноамериканським демократіям, але не Україні.

«Команда технологів В.ЯНУКОВИЧА старанно ліпить йому образ переможця, особливо не прагнучи зосередитися на змістовній частині кампанії. Такі прийоми ефективні у країнах з експресивною ментальністю, де режими дуже швидко змінюють один одного і, як правило, побудовані на «дурних грошах». В Україні цього явно недостатньо», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.