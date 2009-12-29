Експерт бачить у Януковичеві «непрогнозованого донецького хлопця»
Команда Лідера зробила помилку?
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що доки лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ не переступить бар`єр особистої комунікації, він не зможе бути конкурентоспроможним публічним лідером.
Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.
Зокрема, на думку політолога, В.ЯНУКОВИЧУ важко публічно виступати нарівні з такими ораторами, як інші кандидати, зокрема, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО або лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.
Так, оцінюючи останні дискусії В.ЯНУКОВИЧА з журналістами на телебаченні, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що лідер Партії регіонів «зберігає реакції «непрогнозованого донецького хлопця», що означає наступне: по-перше, слабкість групи, яка готує його до безпосередньої комунікації з виборцями, журналістами й ін., по-друге, недостатню підготовку до таких публічних зустрічей через мізерний досвід, якого його позбавляють його ж технологи». Зокрема, на думку експерта, незважаючи на тривале перебування у політиці, В.ЯНУКОВИЧ дотепер не накопичив достатнього досвіду комунікації для того, щоб вести спокійну, послідовну і професійну дискусію.
Крім того, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, політичні технологи і радники лідера опозиції будують передвиборчу кампанію на демонстрації непорушності його особових позицій і упевненості в перемозі, що властиво молодим латиноамериканським демократіям, але не Україні.
«Команда технологів В.ЯНУКОВИЧА старанно ліпить йому образ переможця, особливо не прагнучи зосередитися на змістовній частині кампанії. Такі прийоми ефективні у країнах з експресивною ментальністю, де режими дуже швидко змінюють один одного і, як правило, побудовані на «дурних грошах». В Україні цього явно недостатньо», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.