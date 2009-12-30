Справа Зварича: слідство ще триває?

Адвокати колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА спростовують інформацію про закінчення досудового слідства.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар І.ЗВАРИЧА з посиланням на адвоката Руслану ЮХИМЕНКО.

«На сьогодні ще тривають слідчі дії, проведення яких можливе лише в рамках досудового слідства. Відповідно, ознайомлення з матеріалами справи можливе лише по завершенні досудового слідства», - зазначила Р.ЮХИМЕНКО.

Прес-секретар також додала, що про закінчення досудового слідства адвокатам ніхто не оголошував і протокол про закінчення слідства вони не підписували.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

На початку грудня Верховний суд продовжив І.ЗВАРИЧУ термін тримання під вартою до березня 2010 року.

Сьогодні, 30 грудня, заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

За його словами, зараз І.ЗВАРИЧ ознайомлюється з матеріалами досудового слідства.

«З сьогоднішнього дня оголошено про закінчення справи… На сьогодні доведено 8 епізодів одержання І.ЗАРИЧЕМ хабарів на загальну суму 1 млн. грн., за якими йому пред’явлено обвинувачення», - сказав В.ЩОТКІН, додавши при цьому, що розслідування щодо інших епізодів у справі триває.

Заступник генпрокурора зазначив, що найближчим часом, тобто після того як І.ЗВАРИЧ ознайомиться з матеріалами справи, вона буде передана до суду.