Тимошенко дала гроші на вибори

Кабінет міністрів України з урахуванням пропозицій Центральної виборчої комісії виділив 969,6 мільйонів гривень на фінансування заходів з підготовки і проведення чергових виборів Президента України.

Як повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, відповідне положення міститься в урядовій постанові "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році" від 29 грудня, підписаній прем`єром.

Постанова Кабміну набуває чинності 1 січня 2010 року.