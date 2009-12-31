Тимошенко дала гроші на вибори
11:38, 31 грудня 2009Політика
2246 0
Постанова уряду набуває чинності 1 січня
Кабінет міністрів України з урахуванням пропозицій Центральної виборчої комісії виділив 969,6 мільйонів гривень на фінансування заходів з підготовки і проведення чергових виборів Президента України.
Як повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, відповідне положення міститься в урядовій постанові "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році" від 29 грудня, підписаній прем`єром.
Постанова Кабміну набуває чинності 1 січня 2010 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter