Янукович обіцяє, що при ньому ніхто й мріяти не посміє про українські території

Лідер Партії регіонів, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що на посту глави держави зробить Україну сильною, по-справжньому незалежною, цілісною та соборною.

«Я бачу Україну сильною державою, з якою рахуватимуться в тому числі і сусіди. Ніхто не сміє принижувати наших громадян. Я зроблю Україну по-справжньому незалежною, щоб і країна, і народ самі могли вирішувати доленосні питання, без втручання як Заходу, так і Сходу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ в ефірі ТРК «Київ» 3 січня.

Він наголосив, що «утвердить цілісність і соборність України – щоб усі українські землі лежали в непорушних кордонах, і щоб ніхто не смів навіть допускати думку, що можна претендувати на ту чи іншу українську територію».

«Я розбудую і зміцню демократію. Україна буде не на словах, а насправді демократичною. Тому що демократія – це складова вартості нашої держави. Демократія – це права людини, верховенство закону, свобода слова», - висловив переконання кандидат у президенти, зазначивши, що коли чує з вуст деяких політиків в будь-якому контексті слово «диктатура», то «це є дуже безвідповідальні, і навіть злочинні заяви».

«Я зроблю Україну сильною, по-справжньому незалежною, цілісною та соборною», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Кандидат у президенти заявив, що задля досягнення цієї мети на посту глави держави «намагатиметься і зробить усе, щоб згуртувати всі здорові сили суспільства для того, щоб дати громадянам України гідне життя».

За словами В,ЯНУКОВИЧА, «останні п’ять років помаранчеві політики завжди об’єднувалися заради того, щоб проти когось боротися». «Чи то проти самих себе, чи то проти мене…Я вважаю, що треба об’єднуватися не «проти когось». Треба об’єднатися для того, щоб боротися з кризою і з бідністю. Крайня бідність мільйонів українських громадян – ось це справжній ворог України, і ми не повинні шукати ворогів посеред нас. Це - неправильно, немудро, і не по-державницькому», - висловив переконання лідер Партії регіонів.

«Як Президент я всі сили буду спрямовувати саме на боротьбу з кризою і бідністю, І ми переможемо їх в Україні. Україна буде для людей», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.