Екіпаж «Аріани» зійшов на берег в оманському порту

Екіпаж звільненого з піратського полону судна «Аріана» зійшов на берег в оманському порту Салала.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку до цього порту прибули моряки, які замінять екіпаж «Аріани».

Після завершення юридичних формальностей, інструктажу новоприбулий екіпаж піднявся на борт «Аріани» та прийняв судно в експлуатацію.

Разом з тим старий екіпаж «Аріани» зійшов на берег.

Перед сходженням на берег з членами екіпажу зустрілися заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК та керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ.

М.МАЛОМУЖ привітав екіпаж «Аріани» зі звільненням з піратського полону і зазначив, що українська сторона докладала всіх зусиль для їхнього якнайшвидшого звільнення.

У свою чергу, капітан корабля Геннадій ВОРОНОВ подякував членам української делегації за цю роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у складі української делегації до Оману прибули медики, які перевірили стан здоров’я членів екіпажу «Аріани».

Як повідомляв УНІАН, 6 січня екіпаж «Аріани» спецавіарейсом повернеться на Батьківщину.