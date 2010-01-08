Тимошенко домовиться з усіма, хто підтримуватимє її у 2 турі?

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що всі кандидати на пост Президента України від демократичних сил у другому турі виборів повинні підтримати кандидатуру прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.ТУРЧИНОВА.

"Думаю, що з часом буде відповідне звернення Юлії ТИМОШЕНКО до всіх кандидатів від демократичних сил, і зі всіма, хто буде готовий працювати на країну, ми будемо домовлятися, підтримувати і планувати спільну роботу", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, терміни початку переговорів з потенційними партнерами по демократичному табору не мають значення.

"Усі повинні розуміти, що країна не може бути предметом торгу. Я переконаний, що кожен, хто вважає себе патріотом країни, повинен підтримати кандидата від демократичних сил, який переможе в другому турі. Вже очевидно, що таким кандидатом буде Юлія ТИМОШЕНКО", - заявив перший віце-прем`єр.