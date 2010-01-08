Ющенко до закінчення виборів планує презентувати свою книгу

Кандидат у президенти України, чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО планує до завершення виборчої кампанії презентувати свою книгу, взяти участь у гала-концерті та провести велику прес-конференцію.

Про це він сказав журналістам у Львові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що найближчими днями відбудеться презентація його книги, де він зібрав свої кращі промови з найважливіших стратегічних питань сьогодення. «Цією акцією я хотів би ще раз поговорити про цінності моєї політики, що я хотів принести цій нації і що для мене є сутністю», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також, за його словами, найближчого тижня запланована підсумкова прес-конференція, де «за 2-3 години спілкування з журналістами – вільними, незалежними українськими демократичними журналістами – спробуємо розставити точки у виборчій кампанії і в тих перспективах, які чекають Україну».

Як повідомив Президент, також він візьме участь у гала-концерті, який організовує українське козацтво.

Крім того, у В.ЮЩЕНКА заплановано ряд регіональних поїздок.

«Так що буде активний тиждень», - додав він.