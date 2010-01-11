БЮТ хоче позачергове засідання ВР, Литвин радить ще раз подумати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки що не отримував документи щодо ініціативи 150 народних депутатів про проведення позачергового засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, що БЮТ ініціюватиме проведення позачергового засідання ВР для внесення змін до закону про вибори Президента.

«Ні, я не отримував відповідного звернення, оформленого в установленому порядку», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, в ініціаторів такого звернення ще є час для роздумів, хоча цілком очевидно, що такі наміри будуть використовуватися для того, щоб мати інформаційні приводи.

«Якщо аналізувати, що буде отримано на виході, висновок очевидний – нічого не буде отримано», - сказав голова ВР.