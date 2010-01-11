Тимошенко: Януковичу не місце на президентській посаді, бо він - «трус»

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає свого головного конкурента на виборах, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА боягузом, але все ще сподівається, що він погодиться на спільні теледебати.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це йдеться у її відкритому листі на ім`я В.ЯНУКОВИЧА.

"Без здивування, але з певним розчаруванням я сприйняла категоричну відмову Віктора ЯНУКОВИЧА брати зі мною участь у телевізійних дебатах як кандидата у президенти. Віктор Федорович так боїться спілкуватися зі мною, що навіть цю свою відмову від дебатів передав через третіх осіб. Прикро і смішно водночас", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, В.ЯНУКОВИЧ не готовий дискутувати й відповідати на будь-які запитання, пов’язані з украденою у держави резиденцією "Межигір’я", крадіжкою континентального шельфу Чорного моря, а також з розбазарюванням державних коштів у ході свого двократного прем’єрства.

"Цілком очевидно, що Віктор ЯНУКОВИЧ боїться згадувати про своє минуле і не знає, що сказати про майбутнє. Звідси і висновок: Віктору ЯНУКОВИЧУ нема про що сказати людям. У нього немає ані програми, ані бачення розвитку країни. Словом, король цілковито голий. За рекламною обгорткою немає нічого. Вся програма Віктора ЯНУКОВИЧА – це десяток банальних та беззмістовних рекламних плакатів", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадує В.ЯНУКОВИЧУ, що участь політика і кандидата у президенти у відкритих публічних телевізійних дебатах є нормою для всіх цивілізованих країн і демократій. "Це – його обов’язок, а не право, якщо це навіть не виписано в законі. Люди повинні знати, кого вони можуть обрати главою держави. Інакше кажучи, брати участь у теледебатах настільки ж природно, як знімати шапку в приміщенні", - пише керівник уряду В.ЯНУКОВИЧУ.

"Словом, Вікторе Федоровичу, Ваше небажання відвертої правдивої розмови я не можу сприймати інакше як звичайнісіньке боягузтво. Якщо ж Ви вважаєте, що інтелект та політичний досвід не дозволяють Вам брати участь у телевізійних дебатах, то повинні визнати, що не готові очолити країну, керувати нею та гідно представляти її у світі", - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.

Втім, прем’єр ще сподівається, що В.ЯНУКОВИЧ погодиться на теледебати у будь-який зручний для нього час і на будь-якому зручному для нього телеканалі.

"Моє запрошення залишається в силі. Інакше не тільки я, а й усі ті люди, які зараз готові за вас голосувати, зрозуміють, що ЯНУКОВИЧ – трус. А трусам не місце на президентській посаді", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.