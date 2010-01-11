Депутат Терещук: Ющенко виконує замовлення земельних ділків

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій ТЕРЕЩУК (фракція Блоку Литвина) висловлює упевненість у тому, що Верховна Рада на одному з перших засідань 2010 року подолає вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про продовження на два роки мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це він заявив на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина.

С.ТЕРЕЩУК наголосив, що “рішення ЮЩЕНКА є вкрай небезпечним для села і загрозливим для держави в цілому”.

«На жаль, сталося так, що чинний Президент України фактично виконує замовлення ділків, які незаконно скупили за безцінь селянські паї, а тепер думають, що дочекалися моменту, коли можна буде легалізувати ці оборудки та забрати в людей те, що в них ще залишилося», – наголосив він.

За словами С.ТЕРЕЩУКА, незважаючи на свята, він отримує численні звернення з усіх областей України, у яких «селяни вимагають якнайшвидше скасувати згубне рішення ЮЩЕНКА».

При цьому він наголосив, що «Україні потрібен Президент, який стоятиме на сторожі інтересів селян, а не місцевих і закордонних пройдисвітів, які грабують людей, віднімаючи останнє». За його словами, «з усіх провідних політиків найбільш послідовно і принципово інтереси села і селян захищає Володимир ЛИТВИН”. “Його позиція щодо неприпустимості продажу землі, запровадження державних гарантій на володіння землею для тих, хто на ній працює, відповідає переконанням більшості українських селян», - зауважив С.ТЕРЕЩУК і додав, що «Президент ЛИТВИН не буде торгувати українською землею, покладе край пограбуванню села».

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.

29 грудня Президент В.ЮЩЕНКО застосував право вето до цього закону.