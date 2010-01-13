Регіонали привели 600 прихильників під стіни Кабміну

Кабінет міністрів України пікетують близько 600 прихильників Партії регіонів з вимогою до уряду виконати закон про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції делегували найбільш активних пенсіонерів до будинку уряду, щоб передати свої вимоги.

Зараз майже 20 осіб перебувають на вході на другому під’їзді, але держохорона не пропускає їх до приміщення уряду.

Разом з пенсіонерами знаходиться декілька народних депутатів України від фракції Партії регіонів, зокрема, Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, Віктор ТУРМАНОВ, Геннадій САМОФАЛОВ, Павло СУЛКОВСЬКИЙ та інші, загалом близько десяти депутатів.

«Наше головне завдання – провести пенсіонерів, щоб вони мали можливість вручити свої вимоги представникам Кабінету міністрів. Зараз, наскільки я зрозумів, держохорона прийняла рішення пропустити пенсіонерів. Як ви бачите, зараз укладаються їх списки, після чого вони передадуть свою петицію, а ми перейдемо до Верховної Ради для участі у позачерговому засіданні Верховної Ради», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.