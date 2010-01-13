Янукович вже знайшов місце для Ющенка і Тимошенко

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не мають морального права перед українськими громадянами балотуватися у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі державній телерадіокомпанії «Крим» у Сімферополі, де перебуває з робочою поїздкою.

Політик наголосив, що українці пересвідчилися, що останні п’ять років були втрачені для розвитку держави.

«Влада, яка усі ці п’ять років була відповідальною перед країною, проводила неефективну політику. Головні автори, діючі особи, які спричинили негативне ставлення людей до влади, є Президент України В.ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО», - заявив політик.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, серед кандидатів у президенти від влади жодний не має морального права після такої негативної роботи висувати свої кандидатури на пост глави держави. «Схоже, що український народ у своїй переважній більшості вже визначився у своєму виборі і однозначно вважає, що ця влада не має морального права надалі випробовувати терпіння людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про використання адміністративного ресурсу серед деяких кандидатів у президенти, політик зауважив, що самі виборці щоденно бачать з екранів телевізорів, як «прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО урочисто роздає за бюджетні кошти різноманітні подарунки людям».

«Це і квартири, й автомобілі, і навіть примудрилися газопроводи відкривати, які побудовані за рахунок особистих коштів людей. Вона навіть цього не цурається», - зауважив лідер Партії регіонів.

На його переконання, на цих виборах Президента чинна влада буде «розгромлена». «Їхнє місце - в опозиції. Їм доведеться ще відповідати перед людьми за те, що вони накоїли в країні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.