У грузинських спостерігачів з'явивcя шанс

Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ.

«Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ЦВК щодо нерозгляду звернення Грузії про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї країни, і зобов`язав ЦВК на найближчому засіданні розглянути це питання», - сказав Г.КАТАМАДЗЕ.

Він висловив надію, що на найближчому засіданні, яке відбудеться 14 січня, ЦВК «не просто розгляне, а наперед зареєструє всіх більш як двох тисяч спостерігачів від Грузії».

Г.КАТАМАДЗЕ зазначив, що Грузія дуже зацікавлена, щоб в Україні відбулися демократичні, чесні, відкриті вибори. Він також повідомив, що у разі реєстрації спостерігачів від Грузії частина з них буде направлена до східного регіону, зокрема, до Донецька, частина працюватиме в центральному регіоні, в Києві, а також у західних регіонах.

За словами посла, всі витрати, пов`язані з перебуванням спостерігачів від Грузії в Україні, бере на себе грузинська сторона.

Він відкинув звинувачення представників деяких політичних сил в тому, що до України приїхали неосвічені грузинські спостерігачі. За словами посла, більше 300 спостерігачів з тих, які мали приїхати до України, вже приїжджали до України спостерігати за позачерговими парламентськими виборами в 2005 році, і жодних претензій до них висловлено не було.

«Обурює цинічне ставлення деяких представників ЦВК, які обнародують конфіденційну інформацію, що міститься в анкетах і, апелюючи до помилок в анкетах, роблять висновки, що грузини - неосвічені люди», - сказав Г.КАТАМАДЗЕ.

Посол також повідомив, що позов до суду з приводу відмови в реєстрації спостерігачам з Грузії подала кандидат у Президенти України Людмила СУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

За реєстрацію 2011 спостерігачів від Грузії проголосували тільки 7 членів ЦВК при мінімальній кількості для ухвалення рішення - 8.

При цьому 11 січня закінчився термін, відповідно до календарного плану підготовки і проведення виборів Президента України, коли ЦВК може зареєструвати міжнародних спостерігачів.

Проте голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що комісія зможе повернутися до розгляду питання реєстрації спостерігачів від Грузії у разі, якщо відбудеться другий тур виборів Президента України.