Литвин ініціюватиме перерахунок голосів

Кандидат в президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонуватиме між 1 та 2 туром виборів президента провести перерахунок голосів на деяких дільницях.

Про це він заявив сьогодні під час ефіру на радіо “Ера”.

В той же час, за словами В.ЛИТВИНА, з такою пропозицією він виступить за певних умов. За його словами, коли він побачив як відбувається процес формування виборчих комісій та як поводять себе деякі кандидати в президенти, які свої квоти на представництва у комісіях продали іншим кандидатам, і стане зрозуміло, що ставка робиться на фальсифікації. “Якщо будуть такі підстави, то між першим і другим туром я буду вносити пропозицію про те, щоб перерахували голоси”, - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, члени виборчих комісій матимуть три тижні часу і під наглядом спостерігачів займуться перерахунком бюлетенів і проведуть вибіркові звірки. В той же час, наголосив В.ЛИТВИН, якщо будуть встановлені випадки фальшування на користь конкретних кандидатів, то необхідно буде “показово ухвалити судове рішення про зняття з виборчих перегонів тих кандидатів”.

В.ЛИТВИН зауважив, що ця його заява має стати застереженням для членів виборчих комісій, аби вони не вдавалися до незаконних дій. “Правда рано чи пізно дорогу собі проб’є. І треба думати про сім’ї, про своє життя і головне треба дати людям право реалізувати свій вибір. Ніхто за жодні гроші не має права фальшувати волевиявлення людей”, - наголосив він.