Житомирський губернатор: є дані, яка дільниця за якого кандидата проголосує

Голова Житомирської облдержадміністарції Юрій ЗАБЕЛА не виключає можливості зриву виборів через їх слабке фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА заявив сьогодні на нараді у Житомирській ОДА з питань проведення виборів 17 січня у Житомирській області.

«Ситуація складна передусім через те, що сьогодні є проблема нормального фінансування виборів», – зазначив Ю.ЗАБЕЛА.

«Уряд до цього часу стовідсотково не профінансував вибори... Це веде до того, що вибори будуть проводитися у дуже тяжких виборчих умовах, і можливий навіть зрив виборів, оскільки люди працювати безкоштовно не хочуть, і, мабуть, не будуть», – додав він.

Водночас голова Житомирської ОДА наголосив, що проведення чесних і прозорих виборів без фальсифікацій та порушень є головним обов’язком органів влади регіону. Ю. ЗАБЕЛА пояснив, що потрібно забезпечити проведення виборчого процесу за складних погодних умов у регіоні, і влада робить усе можливе для цього. Крім того, в деяких районах є проблема з супроводженням міліцією виборчих скриньок, оскільки “у деяких районах дільниць більше, ніж працівників міліції”.

Особливу увагу на нараді Ю.ЗАБЕЛА звернув на голосування вдома. «Законодавство виборче тепер таке, що тут можливі порушення, які треба попередити», - зазначив голова ОДА.

«Вже є дані про те, яка дільниця і який округ за якого кандидата більшістю проголосує, і що буде деякими політичними силами робитися все, щоб зірвати вибори», – сказав він.

Ю.ЗАБЕЛА також нагадав, що на території Житомирської області утворено 6 виборчих округів, 1415 звичайних виборчих дільниць і 40 спеціальних, загальна кількість виборців у регіоні – 1 млн. 973 особи.