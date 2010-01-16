Голова ЦВК Росії приїде в Україну на другий тур

Голова російської Центральної виборчої комісії Володимир Чуров заявив, що поїде як спостерігач на вибори Президента України. Це буде в тому випадку, якщо жодному з кандидатів не вдасться набрати більше половини голосів, і буде призначений другий тур голосування, повідомляє Лента.ру.

В.Чуров зазначив, що російські спостерігачі на українських виборах вже представлені. За його словами, колеги з ЦВК і представники виборчих комісій кількох російських регіонів стежитимуть за ходом виборів у складі різних міжнародних місій, зокрема, місії ОБСЄ.