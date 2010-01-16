«Вечерние вести» обурені провокацією Партії регіонів

Журналісти газети «Вечерние вести» обурені провокаційними заявами Партії регіонів.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби медіакомпанії «Інформальянс», до складу якої входить газета «Вечерние вести».

«Всеукраїнське видання «Вечерние вести» більше одинадцяти років існує в Україні й завжди працює в рамках правового поля й професійної етики. За цей час видання завоювало передові позиції на ринку, завоювало довіру читачів, чим дуже дорожить», - підкреслюється в заяві.

Колектив редакції газети «Заявляє офіційно: ми ніколи не брали участь й не братимемо участі в будь-яких авантюрах, але й не дозволимо нікому бруднити нашу чесну репутацію. Ми стурбовані заявою представника Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО про те, що нібито перед голосуванням у штаб БЮТ поступили тисячі посвідчень журналістів «ВВ» й нібито вони можуть бути видані сумнівним особам».

«ВВ», наголошується в заяві, «розцінює це висловлювання як спробу незаконного тиску на нашу газету, спробу зганьбити ім`я видання, підірвати довіру читачів. Тому вимушені звернути увагу громадськості: це не перша й, на жаль, не остання провокація на нашу адресу з боку політиків».

Зокрема, повідомляє «ВВ», зовсім недавно в редакції зупинено спробу публікації статті, яка могла бути розцінена як провокативна стосовно лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ще раз підкреслюємо: ми діємо тільки в рамках журналістської етики щодо всіх політичних сил і оперуємо тільки фактами. Таким чином, комусь із політиків дуже хотілося, але не вдалося зганьбити ім`я газети, і мабуть, тому вони вигадали інший спосіб. Ми розуміємо, наскільки брудними методами ведеться нинішня виборча кампанія й шкодуємо, що політики при цьому повертаються до вже забутої практики тиску на ЗМІ», - заявляє журналістський колектив газети й підкреслює, що «цьому ми можемо протиставити тільки свій професіоналізм і залишаємо за собою право відстоювати репутацію газети в суді».

Щодо присутності журналістів газети в штабах кандидатів у президенти видання заявляє, що, «як і представники інших ЗМІ ми в ніч виборів збиратимемо матеріали у всіх штабах, що цікавлять нас. У тому числі й Партії регіонів». «Прохання до представників цієї політичної сили не сприймати нашу роботу з висвітлення виборів як «вторгнення грузинських бойовиків», - заявляють «Вечерние вести».