Бюлетені із штампом "вибув" на Гриценку виявлено в Києві

Штаб кандидата на пост Президента України Анатолія ГРИЦЕНКА заявляє про виявлення виборчих бюлетенів зі штампом “вибув” навпроти прізвища А.ГРИЦЕНКА у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у ЦВК довірена особа кандидата у президенти в єдиному загальнодержавному окрузі Борис БЕСПАЛИЙ.

За його словами, такі бюлетені виявлено на 86 дільниці виборчого округу № 217 у Дніпровському районі міста Києва.

Наразі штаб ГРИЦЕНКА з’ясовує кількість бюлетенів, які були таким чином проштамповані.

Також Б.БЕСПАЛИЙ нагадав, що на Сумщині таких бюлетенів було виявлено 8404 штук. Крім того, за даними штабу, бюлетені з приміткою “вибув” навпроти прізвища А.ГРИЦЕНКА є на Луганщині.