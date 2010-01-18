Турчинов заявляє, що фальсифікатори забрали в Тимошенко 3%

Керівник центрального виборчого штабу кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що результати голосування, оприлюднені Центральною виборчою комісією, є свідченням фальсифікацій з боку Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми лише констатуємо, що наші опоненти, представники Віктора Януковича, змогли зробити локальні фальсифікації на багатьох дільницях Східної України», - сказав О.ТУРЧИНОВ. За його словами, зокрема, йдеться про Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську та інші області.

«На близько 3% зменшено результат Юлії ТИМОШЕНКО і близько на 3% збільшено результат Віктора ЯНУКОВИЧА», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

Водночас, за його словами, результати паралельного підрахунку голосів, який проводили представники БЮТ, свідчать про те, що розрив між двома кандидатами – В.ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО – становить близько 4%.

Керівник штабу Ю.ТИМОШЕНКО також додав, що свідченням здійснення фальсифікацій є велика кількість протоколів, які не відповідають кількості голосів у кожного з кандидатів.