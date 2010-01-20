Герман: Янукович не піде на дебати, бо з Тимошенко нема про що говорити

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН переконана, що кандидату у президенти Віктору ЯНУКОВИЧУ немає про що дебатувати з його суперником Юлією ТИМОШЕНКО і тому він навряд чи братиме участь у теледебатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам, коментуючи заяву заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, що 1 лютого Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у теледебатах кандидатів у президенти.

Г.ГЕРМАН заявила, що ряд представників ЗМІ виконують інструкції штабу БЮТ і постійно мусують тему щодо теледебатів між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО.

«В інструкціях штабу БЮТ написано абсолютно чітко – робити все, щоб журналісти на будь-якому брифінгу, на будь-якій прес-конференції ставили питання про теледебати між Ю.ТМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН нагадала, що В.ЯНУКОВИЧ неодноразово заявляв, що «у чемпіонаті з брехні з Ю.ТИМОШЕНКО ніхто брати участь не буде».

«Якщо нема кандидата, з яким можна говорити конструктивно про розвиток України після президентських виборів, про те, як будувати краще життя, як відбудовувати економіку, то треба говорити про це з народом. Юлія ТИМОШЕНКО не хоче конструктивної розмови, вона хоче тільки обливання брудом», - сказала Г.ГЕРМАН.

При цьому вона додала, що рівних Ю.ТИМОШЕНКО у брехні в Україні немає.