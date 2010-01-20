Тимошенко: антифальсифікаційний Закон необхідно ухвалити терміново

Кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО наголошує на необхідності ухвалення змін до Закону "Про вибори Президента України" для врегулюванні норм щодо голосування вдома, а також включення виборців до списків у день голосування.

"Необхідно проголосувати за ці уточнення, і я сподіваюся, Президент їх підпише, якщо він дбає про добре ім`я України і про чесні вибори", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

На її думку, чинні норми про голосування вдома та включення в списки в день голосування створюють безкінечний ризик здіснення фальсифікацій, через які Віктор ЯНУКОВИЧ як єдиний кандидат від олігархії намагався повернутися до влади, починаючи з 2004 року.

"Я зроблю навіть неможливе для того, щоб не допустити повернення криміналітету до влади. Я зроблю навіть неможливе для того, щоб для України відкрився шанс, який, на жаль, був упущений в 2004-2005 роках через слабкість лідера. Я зроблю все для того, щоб Україна отримала новий світлий шлях розвитку", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.