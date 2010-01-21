На Київщині чоловік з іграшковим пістолетом пограбував АЗС

12:03, 21 січня 2010
Політика
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Оператор віддав 2,5 тис. грн

Співробітники Броварського відділу міліції на Київщині затримали зловмисника, котрий спромігся пограбувати одну з автозаправок, погрожуючи іграшковим пістолетом.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

На місці злочину міліція з’ясувала, що о третій годині ранку до оператора АЗС підійшов чоловік у масці та з пістолетом і почав вимагати гроші. Наляканий робітник віддав зловмиснику «касу», що становила майже 2,5 тис. грн., після чого той зник.

Невдовзі правоохоронці «вийшли» на 26-річного молодика, який працював охоронцем у кафе, що розташувалося поруч з АЗС.

Як повідомив начальник Броварського відділу міліції полковник міліції Олексій КИРИЛЬЧУК, він зізнався у скоєному, розповівши, зокрема, що пістолет, який він використовував під час пограбування, був іграшковим.

Проти грабіжника порушено кримінальну справу за статтею 187 (розбій) Кримінального кодексу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

 

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