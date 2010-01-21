Кириленко: «Проффесори» від ПР та КПУ не підтримали незалежне тестування

Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити в другому читанні законопроект щодо незалежного зовнішнього оцінювання. Жодного голосу за ці законопроекти не дали Партія Регіонів та КПУ. За словами голови партії «За Україну!» В’ячеслава Кириленка, «фракції Партії регіонів та КПУ не підтримали законопроект про зовнішнє тестування, ухвалення якого робило незворотною освітню реформу. «Проффесори» від Партії Регіонів та КПУ не дали жодного голосу за цей законопроект».

За словами народного депутата, «незалежне тестування практично знищило спрут корупції як в середній, так і у вищій освіті, й давало можливість оцінювати рівень освіти абітурієнтів не за товщиною гаманців їхніх батьків, а рівнем знань».

«Політикани від Партії регіонів ще раз підтвердили, що їм не потрібні прозорі чесні правила гри, що їм не потрібна країна освічених людей - їм потрібні корупційні схеми», - наголосив В’ячеслав Кириленко.

Лідер партії «За Україну!» також повідомив, що ним сьогодні у парламенті буде зареєстровано новий закон щодо незалежного тестування.