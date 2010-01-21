Колесніков вже думає, чим має зайнятися Янукович після інавгурації

Віктор ЯНУКОВИЧ у разі перемоги на президентських виборах розпустить Верховну Раду України, якщо йому не вдасться у короткі терміни створити більшість, яка б підтримувала його.

Про це сказав народний депутат України, один із лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю «Лівому берегу». За словами депутата, «щоб реалізувати програму «Україна для людей» – виконати всі наші передвиборні обіцянки, Віктору Федоровичу необхідна підтримка парламентської більшості… Питання більшості – першорядне. Переговори про її створення розпочнуться, думаю, відразу після інавгурації. Якщо успіхом, тижні за три, вони не увінчаються – главі держави доведеться думати про розпуск Ради».

На запитання, на якій підставі буде розпущений парламент, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Законній!».

Коли ж журналіст зауважив, що обгрунтувати відсутність більшості за опозиційності Юлії ТИМОШЕНКО буде дуже непросто і що доведеться добиватися того, щоб Рада була непрацездатна впродовж місяця, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Рано ще про це говорити. Давайте дочекаємося, поки ЦВК оголосить офіційні результати другого туру – тоді й поговоримо».

За його словами, він упевнений у перемозі В.ЯНУКОВИЧА у другому турі, але «… обговорювати подальші дії раніше досягнення бажаного результату – погана прикмета».