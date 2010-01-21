ВР завалила кандидатуру, яку пропонував Ющенко у ЦВК

Верховна Рада України відмовилася призначити Валерія КАРПУНЦОВА членом Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за його призначення даної кандидатури проголосували лише 152 народні депутати (при необхідних 226 – УНІАН) із 435 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

В той же час за дане рішення проголосували 113 народних депутатів із фракції БЮТ та 38 із фракції НУ-НС, а також один позафракційний.

Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО був звільнений 19 січня у зв’язку з досягненням ним граничного віку перебування на державній службі – у березні йому виповнилося 65 років.

Сьогодні, 21 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд ВР кандидатуру В.КАРПУНЦОВА на посаду члена ЦВК.